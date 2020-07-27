Kütahya Tavşanlı TOKİ kura sonuçları – 2+1 175, 3+1 75 Tavşanlı TOKİ kura çekilişi ve Tavşanlı TOKİ kura sonuçları 2020

TOKİ Kütahya Tavşanlı kura çekilişi ve sonuçları merak ediliyor. Kütahya İli Tavşanlı İlçesi 250 / 100000 Konut Toplukonut Projesi başvurusu onaylanan Kütahyalılara, Kütahya Tavşanlı TOKİ kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 175 - 3+1 75 konutun hak sahibinin belirleneceği Tavşanlı TOKİ kura sonuçları, saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Tavşanlı kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Kütahya Tavşanlı TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? İşte Kütahya Tavşanlı TOKİ kura sonuçları…

Kütahya Tavşanlı TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Kütahyalılar, TOKİ Kütahya Tavşanlı çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 175, 3+1 75 toplam 250 kişinin konut sahibi olacağı Kütahya Tavşkabluı TOKİ kura sonuçları saat 10.00’da çekilmeye başlandı. İşte Tavşanlı TOKİ kura çekimi ve sonuçları…

TAVŞANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Tavşanlı kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

KÜTAHYA TAVŞANLI TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

KÜTAHYA TAVŞANLI TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ Kütahya Tavşanlı 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TAVŞANLI TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 LİSTESİ