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- Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları – TOKİ Kütahya Simav çekilişi ve 2+1 179 - 3+1 76 TOKİ Kütahya kura sonuçları 2020
Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları – TOKİ Kütahya Simav çekilişi ve 2+1 179 - 3+1 76 TOKİ Kütahya kura sonuçları 2020
21 Temmuz 2020 Salı - 12:27 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 12:27
TOKİ Kütahya Simav kura çekilişi ve sonuçları merak ediliyor. Kütahya İli Simav İlçesi 250/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi kapsamında başvurusu onaylanan Kütahyalılar, Kütahya Simav TOKİ kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 179 - 3+1 76 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Kütahya sonuçları, saat 12.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Kütahya kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Kütahya Simav TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden kontrol edilir? İşte Kütahya TOKİ kura sonuçları 2020…
TOKİ Kütahya kura sonuçları 2020 isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Kütahyalılar, TOKİ Kütahya Simav çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 179, 3+1 76 toplam 250 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Kütahya kura sonuçları saat 12.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi 2020…
TOKİ KÜTAHYA SİMAV ÇEKİLİŞİ
TOKİ Kütahya Simav kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
KÜTAHYA SİMAV TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
KÜTAHYA SİMAV TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ Kütahya Simav 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020