08 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 0.08 EURO 10,3690 0.91
USD 8,9620 0.98 ALTIN 506,670 1.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kütahya'da orman yangını: Müdahale sürüyor

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 19:12 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 19:12

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.


Balıköy beldesi yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
 
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER

Kütahya Tavşanlı orman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.