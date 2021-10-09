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Kütahya'da orman yangını! Kontrol altına alındı

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 9:36 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 9:36

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı.


Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde Balıköy beldesi yakınlarındaki Kışlademirli mevkisinde 5 noktada başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin sabaha kadar sürdüğünü söyledi.
 
Yangında 4 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Keskin, "Ekiplerimiz sabaha kadar aralıksız çalışmalarını sürdürdü. Tavşanlı'daki belediye itfaiye ekipleri de yangını söndürmemize destek sağladı. Çok şükür dün gece kısmen kontrol altına aldığımız yangını tamamen kontrol altına aldık." dedi.
 
Keskin, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
 

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