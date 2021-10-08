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Kütahya'da orman yangını: Kontrol altına alındı

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 19:12 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 1:06

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.


Balıköy beldesi yakınlarında, Kışlademirli mevkisindeki karaçam  alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda  ekip sevk edildi.
 
Yangın söndürme helikopterlerinin de müdahale ettiği yangın, karadan  da çok sayıda ekiple kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
 
Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, akşam  saatlerinde çıkan yangının erken müdahaleyle büyümesinin önüne geçildiğini  söyledi.
 
Keskin, "Yangın, Değirmisaz tren hattı güzergahında 5 ayrı noktada  başladı. Yangın ihbarının hemen ardından bölgeye giden arazözlü ekiplerimiz  karadan, 4 helikopter havadan yangına müdahale etti. Havanın kararmasıyla  helikopterler çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı. Yaklaşık 4 hektar  alanda etkili olan yangın kısmen kontrol altına alındı." diye konuştu.
 
Keskin, yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin  çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
 
  
 

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Kütahya Tavşanlı orman
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