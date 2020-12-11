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Kütahya'da lise öğrencisi genç Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 1:38 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 1:38

Kütahya'da lise öğrencisi bir genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay (17),  rahatsızlanması nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi  Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Kas rahatsızlığı tedavisi de gördüğü öğrenilen ve yapılan Kovid-19  testi pozitif çıkan Ay, bir süre hastanede tedavi gördü.
 
Hastalığın ağır seyretmesi üzerine 25 Kasım'da yoğun bakım ünitesinde  tedavisine devam edilen Ay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
 
Büyük üzüntüye yol açan Serdar Mehmet Ay'ın vefat haberini, Kütahya  Valisi Ali Çelik de sosyal medya hesabından paylaşarak büyük acı ve üzüntü içinde  olduğunu dile getirdi.
 
Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
 
 "Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden  16 gündür Kovid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay’ı  kaybettik. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar  diliyorum. Başımız sağ olsun."

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Kütahya koronavirüs Serdar Mehmet Ay
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