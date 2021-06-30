Kütahya'da korkutan deprem!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde deprem oldu. AFAD Kütahya'da saat 06.00'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

