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Kütahya'da korkutan deprem!

30 Haziran 2021 Çarşamba - 8:13 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 8:13

Kütahya'nın Gediz ilçesinde deprem oldu. AFAD Kütahya'da saat 06.00'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.


Kütahya'da korkutan deprem. AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
AFAD, saat 06.00'da Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

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Kütahya Deprem AFAD
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