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Kütahya'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yolda kaldı

DHA |  11 Mart 2021 Perşembe - 20:17 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 20:17

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar, trafiği olumsuz etkiledi. Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı.


Domaniçte etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Domaniç- İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç- İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ilçede kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.
 

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Kütahya Domaniç kar yağışı
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