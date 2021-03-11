Domaniçte etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Domaniç- İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç- İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ilçede kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.
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- Kütahya'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yolda kaldı
Kütahya'da kar bir anda bastırdı! Araçlar yolda kaldı
DHA | 11 Mart 2021 Perşembe - 20:17 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 20:17