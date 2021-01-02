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Kütahya'da alarm verildi! Şap hastalığı belirtileri görüldü

AA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 19:32 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 19:32

Kütahya'da avcılar tarafından vurulan yaban domuzlarında şap hastalığı belirtileri görüldüğü bildirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde  Kütahya'da avcıların vurduğu yaban domuzlarında şap hastalığı belirtilerinin  görüldüğü ifade edildi.
 
Hastalığın bulaşma riskine karşı dikkatli olunması için uyarıda  bulunulan açıklamada, şunları kaydedildi:
 
"Yabani hayvanlardan alınan numune laboratuvara gönderilecektir.  Bilindiği üzere şap hastalığı tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülmektedir. Dönem  dönem yaban hayatı kaynaklı şap hastalığı evcil çift tırnaklı hayvanlarımıza da  bulaşabilmektedir. İlimizdeki tüm büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı  aşılanmış olsa da farklı şap virüsü olma ihtimaline karşı yetiştiricilerimizin  hayvanlarını bu dönemde meraya çıkarmamaları ve ahır ve ağıllarını sık sık  dezenfekte ederek önlem almaları gerekmektedir."
 
Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit de hastalıkla  ilgili şüpheli bir durumla karşılaşıldığında avcıların, İl Tarım ve Orman  Müdürlüğü ile irtibata geçmesi çağrısında bulundu.

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