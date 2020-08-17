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Kütahya'da 65 yaş ve üstündekilere kısıtlamalar getirildi

AA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 0:21 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 0:21

Kütahya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere bazı kısıtlamalar getirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasını engellemek ve  vatandaşları korumak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik  başkanlığında toplandığı bildirildi.
 
Koronavirüsle mücadelede 65 yaş üstü vatandaşların salgından  korunmasının büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, "Kontrollü sosyal hayat  dönemine geçişle ilimizde 65 yaş üzeri vaka ve temaslı kişi sayılarında artış  olduğu tespit olunmuştur. Bu yaş grubunda ilave kronik hastalıkların da bulunma  ihtimali dikkate alındığında hastalığın etkileri daha ağır seyredebilmektedir.  İlimiz yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde, yüzde 13 olup 65 yaş  üzerindeki vatandaşlarımıza virüs bulaşma ihtimalini azaltmak adına bazı  kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Vatandaşların yoğun bulunduğu Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi  (Sevgi Yolu), Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Tahıl Pazarı Sokak, Saman Pazarı  Caddesi, Çemberciler Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı), Paşam Sultan  Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami), Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi,  Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı), Servi Mahallesi Atatürk  Bulvarı'ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) yoğunlukların Kovid-19 bulaşma riskini  arttırması nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu bölgelerde bulunan park,  kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun  salonları, han,  kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi bölgede bulunan diğer  kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12.00-19.00, hafta içi saat  16.00-19.00 saatlerinde girmesinin yasaklanmasına, bu kapsamda belirlenen  bölgelerde kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, il genelinde  düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere (anne,  baba, dede, nine, haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin,  saat 12.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin, 07.00-10.00 ile 17.00-22.00  saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklanmasına oy birliğiyle  karar verildi."
 
Açıklamada doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye  başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşlarının görevlileri başta  olmak üzere kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler, işletme sahibi, esnaf,  tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri, çalışanlardan aktif  sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki  belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları  başkanlarının istisna kapsamında değerlendirileceği bildirildi.

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Kütahya corona virüs kısıtlama
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