Kütahya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 49 artçı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen 15 bina tahliye edilirken, aileler geceyi AFAD ekiplerince kurulan çadırlarda geçirdi. Dünden bu yana 49 artçı sarsıntının yaşandığı bölgede hala deprem korkusu yaşanırken, ailelerin tüm ihtiyaçları Kütahya Valiliğince karşılanıyor.

Kütahyanın Altıntaş ilçesinde dün saat 14.04'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Aydınlar köyü olan depremin ardından, bugün öğle saatlerine kadar büyüklüğü 3.2ye kadar çıkan 49 art çı deprem daha yaşandı. AFAD ve Çevre ve Şehirlik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmalarında Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar, Beşkarış, Genişler ve Selkisaray köylerinde yaklaşık 30 evde hasar meydana gelirken, 15i ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Evlerinden çıkan aileler ise AFAD ekiplerince kurulan çadırlara yerleştirildi.

'GECE DIŞARIDA YATTIK'

İhtiyaçları Kütahya Valiliği tarafından karşılanan ailelerden Burcu Kaya, İzmirden ailesini ziyarete geldiğinde depremi yaşadıklarını söyledi. Artçı depremler nedeniyle hala endişeli olduklarını kaydeden Kaya, Deprem oldu tutunup kaldık. Ben sandım ki başka yerde deprem oluyor, biz buradan hissediyoruz. Merkez üssünün burası olacağını hiç aklıma gelmezdi. Küçüklüğümden bu yana gelip gidiyorum hiç böyle bir şey yaşamadım. Deprem bittikten sonra dışarıya çıktık, artçılar devam etti. Gece dışarıda yattık. Daha kötü olur diye burada kendimizi daha güvende hissederek dışarıda yattık. Devletimizden Allah razı olsun AFAD, Diyanet , psikolog hepsi yetiştiler. Hemen çadırımız kuruldu, yemeklerimizi verdiler suyumuzu verdiler dedi.

'BİZİM BİNA AĞIR HASARLI'

Çadırda kalan Hüseyin Dülger ise deprem anında büyük panik yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

Annem ve kızım içerideydi onlara seslendim, annemi dışarıya aldım. Eşim torunlarım dışarıdaydı. Deprem sonrası yetkililerimiz bizimle ilgili ve alakalı oldular. Çok memnun kaldım hepsinden Allah razı olsun. Binaya baktılar bizim bina ağır hasarlı kabul edilmiş en kısa sürede gereken yapılacak dediler. Hemen çadır kurdular ailemle çadırda kaldık.

EVE TIR ÇARPMIŞ GİBİ OLDU

Köylerinin büyük bir deprem atlattığını ifade eden Arif Nizam da en çok can kaybı olmamasına sevindiklerini söyledi. Çadırda tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Nizam, Sağlık sıhhatimiz yerinde, devletimiz yanımızda. Deprem çok büyük bir gürültü ile oldu. Alttan sanki bir şey vurdu. Eve TIR çarpmış gibi oldu. Evde 6 kişiydik torunlar vardı. Onları akşam İzmite yolladım ben de hayvanlarım olduğu için bugün çadırda kaldım. Devletimiz sağ olsun diye konuştu.