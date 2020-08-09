09 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.061 2.53 EURO 8,5360 -0.89
USD 7,2920 0.87 ALTIN 477,150 -0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kütahya'da 2 katlı ahşap yangında kullanılamaz hale geldi

09 Ağustos 2020 Pazar - 9:13 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 9:13

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Yangın, gece, Ulu Cami Mahallesi Yaylacık Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Uçar'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlerin çevre binalara sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
 
Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 

ETİKETLER

Kütahya ahşap ev yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.