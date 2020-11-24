Kusursuz gülüşe sahip olabilirsiniz!

Gülümseme, sosyal hayatta duyguları ifade etmenin en önemli yoludur. Gülümsemeyi güzelleştiren ise diş ve ağız yapısıdır. Güzel bir gülümseme için yüz kompozisyonu ile diş kompozisyonun mükemmel bir uyum sağlaması gerekir. Gülüş tasarımı yapılırken yüz ile diş birlikte analiz edilmeli ve değerlendirilmelidir.

Bilgisayara destekli tasarım Hastanın sıkıntıları ya da isteklerine göre göz kararı bir şekilde diş tasarlama dönemi gelişen dijital sistemler sayesinde artık geride kaldı. Bilgisayar ortamında yapılan 3 boyutlu sanal tasarımlar ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleriyle her açıdan daha sağlıklı ve daha estetik diş tasarımı yapılabilmektedir. Yıllardır birçok diş hekimi diş tedavisinde ve görüntülemesinde CAD/CAM sistemlerinden faydalanmaktadır. Ağız içini tarayan sistemler sayesinde en doğru 3D görüntüler elde edilerek dişler sağlıklı bir şekilde onarılabilmektedir. Bilgisayar destekli tasarımlar aracılığıyla da yüz ve mimikler ile her açıdan en uyumlu gülüş tasarımı yapılabilmektedir.



Nasıl tasarlanır?

Dijital gülüş tasarımı isteyen kişinin muayene sırasında görüntüleri alınır. Bu görüntüler üzerinde yüz ile dişlerin uyumunu sağlamak için çeşitli açılardan oran hesaplamaları yapılır. Yine konuşurken çekilen görüntüleri üzerinden mimik kullanımı, dudak yapısı gibi değerlendirmelerde hesaplamaya dahil edilir. En ince ayrıntısına kadar hesaplanan bu tasarımın üzerinden bir şablon çıkarılarak hastanın ağzına yerleştirilir. Böylece hastanın hazırlanan dişi denemesi ve test etmesi sağlanır. Eğer hasta hazırlanan şablondan hem sağlık hem de estetik açıdan memnun kalırsa asıl dişler yapılarak ağıza yerleştirilir.



Estetik görünümün yanı sıra sağlam bir çiğneme işlevi gören diş, doku, kas, eklem ve iskelet yapısı sağlamaktır. Gülüş tasarımı planlaması yapılırken diş sağlığına dikkat edilmesi çok önemlidir. Başarılı bir gülüş tasarımı, fonksiyonlarını tam olarak yerine getiren kaslar, kemikler, dişeti dokuları ve diş simetrisini içerir. Kullanılan bu ileri dijital teknolojiler sayesinde hastalar tedaviye başlamadan önce diş şekillerini, boyutlarını, renklerini seçerek tasarıma dahil olma imkanı buluyorlar. Böylece ortaya hem hastayı hem de doktoru memnun eden başarılı sonuçlar çıkıyor.