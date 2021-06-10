Küsuf namazı nasıl kılınır? Küsuf namazı nedir, Güneş tutulmasında küsuf namazı neden kılınır, Küsuf namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır?

Küsuf namazı nedir, Küsuf namazı nasıl kılınır? Soruları bugün Ateş Çemberi Güneş tutulması yaşanacağı için merakla sorgulanıyor. Güneş tutulmasına az bir süre kala, bugün kılınacak namaz ile okunacak dualar araştırılıyor. Güneş tutulmasında Küsuf, Ay tutulmasında ise Hüsuf namazı kılınır. 10 Haziran güneş tutulması günü vatandaşlar küsuf namazı araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Güneş tutulmasında küsuf namazı neden kılınır, Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?

Küsuf namazı nedir, nasıl kılınır, kaç rekattır? Güneş tutulmasında küsuf namazı sorgulamaları arttı. Güneş tutulması Ateş Çemberi Güneş Tutulması bugün Tutulma saat 13.53 'te meydana gelecek. Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerden biri olan Ay ve Güneş’in tutulmasında namazlar kılınır ve dualar okunur. Peki, Güneş tutulmasında küsuf namazı neden kılınır?

KÜSUF NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

1. Rekat



"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.Sübhaneke'yi okunur.Euzü-besmele çekilir.Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur.Rüku'ya gidilir.Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat



Ayağa kalkarak Kıyama durulur.Besmele çekilir.Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur.Rüku'ya gidilir.Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur."Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

KÜSUF NAMAZI NEDİR, HADİS KAYNAKLARINDAKİ RİVAYETLER

Hadis kaynaklarında, rivayet farklılıkları bulunsa da güneş tutulduğu zaman Hz. Peygamber'in küsûf namazı kıldırdığını ifade eden çok sayıda hadis ifade mevcuttur.

Resûl-i Ekrem'in bu namaz sırasında kıraati uzun tuttuğu, namazı tamamlayınca güneş ışığının tekrar ortaya çıkmasından sonra cemaate hitap ederek, "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdendir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmaz. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" dediği, bazı rivayetlerde ise Allah resulünün bu iki hadiseye şahit olunduğunda tekbir getirilmesi, sadaka verilmesi ve köle âzat edilmesini istediği ifade edilir (Buhârî, "Küsûf", 1, 2, 6, 9, 15, 17, 19; "Bed?ü'l-?al?", 4; "?It?", 3; Müslim, "Küsûf", 1-4, 10, 29; Nesâî, "Küsûf", 10).

Küsûf namazı ezan ve kamet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Seferî durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir. Namazdan önce gusül abdesti almak, cuma ve bayram namazları gibi camide kılmak, rükû, kıraat ve secdeleri normal zamanlara göre daha uzun tutmak küsûf namazının sünnetlerindedir. Ayrıca güneş tutulması sırasında Allah'ı bolca zikretmek, günahların bağışlanmasını dilemek, tekbir getirmek ve sadaka vermek Hz. Peygamber'in tavsiyeleri arasında yer alır.