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Kuşburnu sonları oldu! Anne ve kızından acı haber

AA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 18:25 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 18:25

Gümüşhane'de, arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Trabzon'da oturan 56 yaşındaki Mevlüde ve kızı  Buse Nur Urhan (20), tatil dolayısıyla geldikleri memleketleri Torul ilçesi Günay  köyünde komşularıyla kuşburnu toplamak için Körgöze mevkisine gitti.
 
Bir süre sonra anne ve kızın kuşburnu topladığı bölgeye yıldırım  düştü.
 
Mevlüde ve Buse Nur Urhan'ın yere yığıldığını fark eden komşularının  ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve kızın cenazesi, Cumhuriyet  savcısının incelemesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Gümüşhane kuşburnu yıldırım
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