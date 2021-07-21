Kuşadasında, yoğunluk nedeniyle Milli Park araç girişine kapatıldı

Türkiyenin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası na 9 günlük Kurban Bayramını fırsat bilerek gelen tatilciler, plajlara akın etti. Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranlarının 90'lara ulaştığı turistik ilçede sabahın erken saatlerinden itibaren plajlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Dilek Yarımadası Milli Parkı da ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler, Güzelçamlı Mahallesindeki Milli Park'ın girişinde uzun araç konvoyları oluşturdu. 17 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kalamakiye de gün içinde 3 bin araç giriş yaptı. Aşırı yoğunluk nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı saat 14:00ten itibaren araç girişine kapatıldı.

Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, pandemi kuralları gereği Kalamakinin kapılarını öğleden sonra ziyaretçilere kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, Misafirlerimizin güvenliği ve huzurlu bir ortamda dinlenmeleri bizim için her şeyden önemli. Milli Parka olan ilgi bizleri çok memnun etti. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu.