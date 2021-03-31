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Kuşadası'nda korkutan deprem

31 Mart 2021 Çarşamba - 0:25 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 0:25

Gelen son dakika bilgisine göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde 23:54'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
 
Depremin derinliği ise 6.96 km olarak kaydedildi.

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