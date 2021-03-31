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Kuşadası'nda korkutan deprem
Kuşadası'nda korkutan deprem
31 Mart 2021 Çarşamba - 0:25
| Son Güncelleme : 31 03 2021 - 0:25
Gelen son dakika bilgisine göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SONRA OKU
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre,
Kuşadası
Körfezi'nde 23:54'te 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği ise 6.96 km olarak kaydedildi.
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deprem
Kuşadası
son dakika
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