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Kuşadası'nda 50 litre etil alkol yakalandı

İHA |  04 Haziran 2020 Perşembe - 17:21 | Son Güncelleme : 04 06 2020 - 17:22

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta sahte alkol üretiminde kullanılan 50 litre etil alkol yakalandı.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin, sahte ve bandrolsüz içki ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak ortaklaşa olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde şüpheli bir araç Güvercinada civarında durduruldu. Araçta bulunan H.A. isimli şahıs araçtan indirildi.
 
Araçta yapılan aramada bagaj kısmında 10 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 50 litre sahte etiketli etil alkol, 13 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi.
 

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