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Kuşadası'nda 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kuşadası'nda 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21 Aralık 2020 Pazartesi - 19:36
| Son Güncelleme : 21 12 2020 - 19:38
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
SONRA OKU
Deprem, saat 18.30 sıralarında merkez üssü
Kuşadası
Körfezi’nde meydana geldi.
AFAD
’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası körfezi olan deprem, 6.93 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.
Deprem, çevredeki ilçelerde de hissedildi.
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