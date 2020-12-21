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Kuşadası'nda 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

21 Aralık 2020 Pazartesi - 19:36 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 19:38

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.


Deprem, saat 18.30 sıralarında merkez üssü Kuşadası Körfezi’nde meydana geldi. AFAD’dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası körfezi olan deprem, 6.93 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.
 
Deprem, çevredeki ilçelerde de hissedildi.
 

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