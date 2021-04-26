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Kuşadası açıklarında korkutan deprem!

26 Nisan 2021 Pazartesi - 23:10 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 23:10

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Kuşadası açıklarında korkutan deprem.AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 22:21'de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7.78 km olarak açıklandı.
 
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Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Saat 22.21'de Ege Denizi Kuşadası Körfezinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlardan alınan bilgilerden an itibariyle olumsuz bir ihbar olmadığı bilgisi alınmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Deprem Ege Denizi Aydın
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