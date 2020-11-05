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Kuş gribi geri döndü! Yüzlerce tavuk...

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 7:45 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 7:45

Japonya'nın batısındaki Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi.


Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne  bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu.
 
Çiftlik yöneticilerinin eyaletteki besi hayvanları hijyen merkezine  durumu bildirmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada, kümeste H5 tipi kuş gribi  tespit edildi.
 
Bunun üzerine kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı  verildi.
 
Öte yandan çiftliğin 3 kilometre çevresinde tavukların dolaştırılması  ve yumurta nakliyatı ile 10 kilometre çapına sevk edilmesi yasaklandı.
 
Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Nogami Kootaroo, düzenlediği basın  toplantısında, konuya ilişkin Başbakan Suga Yoşihide'nin bilgilendirildiğini  belirtti.
 
Bakan Nogami, "Bir salgını önlemekte ilk eylem önemli ve eyalet  idaresi ile iş birliği halinde bakanlığımız tüm tedbirleri almak istiyor." dedi.
 
Kagawa'da Ocak 2018'de de bir başka çiftlikte kuş gribi tespit  edilmişti.
 

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