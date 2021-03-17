Kuryeyi saatlerce alıkoymakla suçlanan İpek Hattat'ın 32 yıla kadar hapsi istendi!

İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Savcılık, İpek Hattat’ın “konutta birden fazla kişi ile yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “mala zarar verme”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsini istedi. Olaya karıştıkları öne sürülen Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için de “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “konutta birden fazla kişi ile yağma” suçlarından 11’er yıldan 25’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.