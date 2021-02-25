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Kuryeler ile ilgili flaş karar! 4 şirkete ceza verildi

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 9:03 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 9:03

İtalyan yargısı, internet üstünden yemek siparişi hizmeti veren 4 şirkete, kuryelerine yönelik iş güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle toplam 733 milyon avro para cezası uygulanmasına hükmetti.


Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında,  çevrim içi yemek siparişi hizmeti sunan JustEat, Uber Eats, Glovo, Deliveroo  şirketlerinin yemek dağıtımlarını yapan kuryelere yönelik iş güvenliği  kurallarını ihlal ettiği belirlendi.
 
Buna göre, söz konusu 4 şirkete toplamda 733 milyon avroluk para  cezası verilmesi kararlaştırıldı, ayrıca şirketlerin 90 gün içinde 60 bin kuryeyi  geçici sözleşmeyle işe alma zorunluluğu getirildi.
 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milano Cumhuriyet Başsavcısı  Francesco Greco, "Kuryeler köle değil. Artık onların yasal korumaya ihtiyacı olan  vatandaşlar olduklarını söyleme zamanı geldi." dedi.
 
Söz konusu soruşturmanın, şirketlerin 2017-2020 dönemindeki  faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.
 
  
 

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