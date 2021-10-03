Olay, saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İbo Osman Caddesinde kuruyemiş dükkanı işleten Eren Teyyare'nin yanına husumetlisi olduğu ileri sürülen motosikletli iki kişi, geldi. Çıkan kavgada şüphelilerden biri Teyyare'ye pompalı tüfekle ateş etti. Dükkanına kaçmaya çalışan Teyyare, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Teyyare kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Teyyare'nin hayatını kaybettiği belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri incelemesinin ardından Teyyare'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kuruyemiş dükkanında korkunç olay! Pompalı tüfekle öldürdüler
Anıl ATAR/ADANA, (DHA) | 03 Ekim 2021 Pazar - 17:59 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 18:03