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Kurumlar vergisinde indirim! Yeni dönem

DHA |  25 Mayıs 2021 Salı - 14:30 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 14:30

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde yapılacak vergilendirme esasları, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranı ile 2021 ve 2022'de uygulanacak kurumlar vergisi oranına ilişkin düzenlemeler yer aldı.


Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring  ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını  aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine  eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon,  vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet  unsurları toplamının yüzde 10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan  kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak belirlenmişti.
 
Resmi Gazete'de 4 Şubat 2021'de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı ile 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına  uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının yüzde 10'unun kurum  kazancının tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmişti.
 
Tebliğde, dönem sonları itibarıyla Vergi Usul Kanunu'na göre  çıkaracakları bilançolarında, yabancı kaynakları toplamı öz kaynaklarını aşmış  olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere yabancı  kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri  adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10'luk  kısmının, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacağı  kararlaştırıldı.
 
Tebliğde ayrıca konuya ilişkin kapsama giren mükellefler ile finansman  gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklar, finansman gider kısıtlamasının  uygulanacağı dönem, yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları gibi  farklı hususlarda örnekli açıklamalara yer verildi.
 
Öte yandan, finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak  ve öz kaynak mukayesesi gerektiğinden bu düzenlemenin bilanço esasına tabi  mükellefler için geçerli olduğu, bu nedenle çok sayıda olan işletme hesabı  esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği  hususuna açıklık getirildi.
 
Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları  halinde vergilendirme
 
Gelir Vergisi Kanunu'nda, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi  hisselerini iktisap etmek suretiyle vergisiz şekilde kar dağıtımı yapmalarının  önüne geçilmiş ve şirket karlarının dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın  tevkif yoluyla alınacak vergiye ilişkin vergi güvenlik müessesesi ihdas  edilmişti. Tebliğde, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini  ve ortaklık paylarını iktisap ettikleri tarih itibarıyla herhangi vergilendirme  işlemi yapılmayacağı hükme bağlandı.
 
Ancak kendi hissesini veya ortaklık payını satın alan şirketlerin  yüzde 15 vergi kesintisine tabi tutulacağı durumlar ise şu şekilde sıralandı: "İktisap edilen hisse senetleri ve ortaklık paylarının sermaye  azaltımı yoluyla itfası, iktisap edilen hisse senetleri ve ortaklık paylarının  iktisap bedelinin altında bir bedelle elden çıkarılması ve iktisap edilen hisse  senetleri veya ortaklık paylarının sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmemesi veya  elden çıkarılmaması halinde."
 
Borsa İstanbul'da ilk defa işlem gören kurumlar
 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan düzenlemeyle payları Borsa  İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz  edilen kurumların paylarının, ilk kez halka arz edildiği hesap döneminden  başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi 2 puan  indirimli uygulanacak.
 
Tebliğde, 2 puan indirim oranlı kurumlar vergisi uygulamasından  yararlanılabilmesi için aranan şartlar ve uygulama örnekleri, geçici  vergilendirme dönemlerinde kurumlar vergisinin indirimli uygulanması ve tasfiye,  devir ve birleşme durumlarında uygulama hususlarına ilişkin açıklamalar da yer  aldı.
 
Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25 olarak uygulanacak
 
Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan  vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021'den itibaren verilmesi gereken  yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde  25 kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak.
 
2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23  kurumlar vergisi alınacak. Bu oranlar, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl  içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanacak. Öte yandan, geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını  kullanan mükelleflerde 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan 2021 hesap döneminin  ikinci geçici vergi döneminden itibaren yüzde 25, kendilerine özel hesap dönemi  tayin edilmiş mükelleflerde ise 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan hesap  dönemlerine ilişkin 1 Temmuz 2021'den itibaren verilmesi gereken geçici vergi  beyannamelerinde yüzde 25 olarak uygulanacak.

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