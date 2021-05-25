Kurumlar vergisinde indirim! Yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde yapılacak vergilendirme esasları, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranı ile 2021 ve 2022'de uygulanacak kurumlar vergisi oranına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete 'de 4 Şubat 2021'de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının yüzde 10'unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmişti.

Tebliğde, dönem sonları itibarıyla Vergi Usul Kanunu'na göre çıkaracakları bilançolarında, yabancı kaynakları toplamı öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10'luk kısmının, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacağı kararlaştırıldı.

Tebliğde ayrıca konuya ilişkin kapsama giren mükellefler ile finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklar, finansman gider kısıtlamasının uygulanacağı dönem, yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları gibi farklı hususlarda örnekli açıklamalara yer verildi.

Öte yandan, finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi gerektiğinden bu düzenlemenin bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli olduğu, bu nedenle çok sayıda olan işletme hesabı esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği hususuna açıklık getirildi.

Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde vergilendirme

Gelir Vergisi Kanunu'nda, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmek suretiyle vergisiz şekilde kar dağıtımı yapmalarının önüne geçilmiş ve şirket karlarının dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın tevkif yoluyla alınacak vergiye ilişkin vergi güvenlik müessesesi ihdas edilmişti. Tebliğde, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini ve ortaklık paylarını iktisap ettikleri tarih itibarıyla herhangi vergilendirme işlemi yapılmayacağı hükme bağlandı.

Ancak kendi hissesini veya ortaklık payını satın alan şirketlerin yüzde 15 vergi kesintisine tabi tutulacağı durumlar ise şu şekilde sıralandı: "İktisap edilen hisse senetleri ve ortaklık paylarının sermaye azaltımı yoluyla itfası, iktisap edilen hisse senetleri ve ortaklık paylarının iktisap bedelinin altında bir bedelle elden çıkarılması ve iktisap edilen hisse senetleri veya ortaklık paylarının sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmemesi veya elden çıkarılmaması halinde."

Borsa İstanbul'da ilk defa işlem gören kurumlar

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumların paylarının, ilk kez halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi 2 puan indirimli uygulanacak.

Tebliğde, 2 puan indirim oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için aranan şartlar ve uygulama örnekleri, geçici vergilendirme dönemlerinde kurumlar vergisinin indirimli uygulanması ve tasfiye, devir ve birleşme durumlarında uygulama hususlarına ilişkin açıklamalar da yer aldı.

Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25 olarak uygulanacak

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021'den itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak.

2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 kurumlar vergisi alınacak. Bu oranlar, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanacak. Öte yandan, geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden itibaren yüzde 25, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerde ise 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan hesap dönemlerine ilişkin 1 Temmuz 2021'den itibaren verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde yüzde 25 olarak uygulanacak.