Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman’ın yayın tarihi açıklandı mı?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman hayranlarını sevindiren haber geldi. 2 sezondur en çok izlenen yapımların arasında yer alan Osman'ın üçüncü sezon çekimleri başladı. Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurdu.

'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı. Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Bozdağ "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın. Sezonu sağlıklı ve sıhhatli geçirmeyi nasip etsin. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" mesajını paylaştı.

Mehmet Bozdağ; uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey'in yeni zaferlerle ve stratejik hamlelerle devleti kurma sürecini anlatacaklarını belirterek "Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz. Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek" demişti.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?

Kuruluş Osman Eylül ayında yeni sezonuna başlayacak ancak hangi tarihte olduğu henüz netleşmedi.