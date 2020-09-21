Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu değişti!

Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman yeni oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kuruluş Osman dizisi hakkında merak edilenler...

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler göze çarpıyor. Cüneyt Arkın'ın kadroya dahil olmasıyla izleyici yeni sezonu merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kuruluş Osman dizisi hakkında detaylar...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Osmanlı Devleti'nin temelleri ve kuruluş öyküsünün anlatıldığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımı ATV ekranlarında yayınlandı. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ da fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağının sinyallerini verdi.

Önümüzdeki haftalarda 2. sezonuyla macerasına devam edecek Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımı heyecanı arttırdı.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için 'yakında' ifadesi kullanıldı.

İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak.

Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu. 'Kuruluş Osman' daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.

Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yanında olduğu biliniyor.

Tanıtımda ayrıca ikinci sezon afişinde de yer alan, Türk kültürünün güçlü simgeleri at, kurt ve şahinin de yer alması dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez , Emin Gürsoy, Umut Karadağ , Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.

Kuruluş Osman'a şu ana kadar Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Kanbolat Görkem Arslan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya katıldı.