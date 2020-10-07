Kuruluş Osman yeni bölüm (28. Bölüm) ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon bugün yayınlanacak mı? (Kuruluş Osman 28. Bölüm fragmanı)

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 28. bölümde Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır ve Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Peki, Kuruluş Osman 28. bölüm ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?
KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.
Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLYIOR?
Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri 7 Ekim 2020 Çarşamba gününden itibaren ekrana gelecek.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak ÖzçivitCüneyt Arkın
Nurettin Sönmez
Ayşegül Günay
Didem Balçın
Tamer Yiğit
Tuğrul Çetiner