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Kuruluş Osman yeni bölüm (28. Bölüm) ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon bugün yayınlanacak mı? (Kuruluş Osman 28. Bölüm fragmanı)

07 Ekim 2020 Çarşamba - 13:21 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 13:21

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi merak ediliyordu. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin ikinci sezon 28. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman’ın son yayınlanan 27. bölümünde Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı? Kuruluş Osman yeni sezona heyecanlı bir bölümle dönüyor. Kuruluş Osman yeni sezon 28. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı…


Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 28. bölümde Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır ve Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Peki, Kuruluş Osman 28. bölüm ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?

KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. 

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLYIOR?

Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri 7 Ekim 2020 Çarşamba gününden itibaren ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak ÖzçivitCüneyt Arkın
Nurettin Sönmez
Ayşegül Günay
Didem Balçın
Tamer Yiğit
Tuğrul Çetiner

 

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