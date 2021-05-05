Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Sultan Mesut'u canlandıran Şener Savaş kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'a yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız usta oyuncu Şener Savaş Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud rolüyle dahil oldu. Dizinin takipçileri Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud'un hayatı hakkında detayları ve Şener Savaş'ın biyografisini merak ediyor. Peki, Sultan Mesut'u canlandıran Şener Savaş kimdir? Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud kaç yaşında, nerede öldü? İşte Kuruluş Osman dizisi ile ilgili son gelişmeler...

Ekranların ilgiyle takip edilen dizi lerinden Kuruluş Osman dizi ekibine katılan yeni oyuncularla gündeme geliyor. Kuruluş Osman ekibine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rafet rolüyle tanıdığımız Şener Savaş katıldı. Şener Savaş dizide Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud'u canlandıracak. Peki, Sultan Mesut'u canlandıran Şener Savaş kimdir? Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud kaç yaşında, nerede öldü? İşte Kuruluş Osman dizisi ile ilgili son gelişmeler...

SULTAN MESUT KİMDİR?

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir.

II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun 'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

SULTAN MESUT'U CANLANDIRAN ŞENER SAVAŞ KİMDİR?

Şener Savaş eğitim hayatını İstanbul ’da tamamlamıştır. Ekran karşısına ilk kez 2004 senesinde Show Tv ekranlarında yayımlanan “Cennet Mahallesi” dizisiyle geçen Şener Savaş, dizide canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekmiştir.

2010 senesinde “Geniş Aile” dizisinde rol alan Şener Savaş, bu diziyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Bugüne dek pek çok yapımda izleyicilerle buluşan Şener Savaş, şimdi ATV ekranlarının fenomeni haline gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde “Rafet” karakterini canlandırdı.

Şener Savaş projeye katılmasıyla ilgili "Geniş kitlelere hitap eden ve yurtdışında birden fazla ülkede yayınlanan bir projenin parçası olmak beni mutlu etti" dedi.

Şener Savaş Dizileri

2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 – Mehmetçik Kut’ül Amare

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar

2011 – İnsan Aldandı

2009 – Kırık Kalpler

2010 – Geniş Aile

2008 – Kız Takımı

2007 – Ezo Gelin

2008 – Doktorlar

2005 – Beşinci Boyut

2004 – Haziran Gecesi

2004 – Cennet Mahallesi

2004 – Sırlar Dünyası

Şener Savaş Filmleri

2012 – Küçük Kalpler

2012 – Bir Kurabiye Masalı

2010 – Hayde Bre

2008 – Kara Köpekler Havlarken

2008 – Hoşçakal Güzin

2006 – Ayça’yı Neden Seviyorum?

KURULUŞ OSMAN'DA NELER OLACAK?

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur.

Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?

Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi?

Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?