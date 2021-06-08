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Kuruluş Osman sezon finali yapıyor! İşte Kuruluş Osman sezon finali tarihi!

08 Haziran 2021 Salı - 17:25 | Son Güncelleme : 08 06 2021 - 17:25

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman sezon finali yapıyor. Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu. Peki, Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!


Çarşamba akşamları ile izleyici ile buluşan ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu. Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolünü oyandığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı genel yönetmenliğini de Metin Günay'ın üstlendiği 'Kuruluş Osman' ikinci sezonunun final bölümü ile ekranlara yaz arası verecek. Peki, Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!  
 
 
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
 
Atv'nin Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonunda da ilgiyle izleniyor.
 
Başrol oyuncusu Burak Özçivit'in "Çok güzel bir ikinci sezon geçirdik. Üçüncü sezonu çok merak ediyorum" dediği rekortmen dizinin sezon final tarihi belli oldu.
 
Çarşamba akşamlarına damga vuran sevilen dizi 64. bölümde sezon arası verecek.
 
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI
 

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