Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 3.sezon oyuncuları kim?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken yeni sezonun ne zaman izleyici ile buluşacağı merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Kuruluş Osman ile ilgili merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kuruluş Osman, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.
ÜÇÜNCÜ SEZONA YENİ KADRO
atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman’ın üçüncü sezon kadrosu belli oldu.
Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.
Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç, 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler. Kadroya katılan oyuncuların karakterleri ise şimdiden merak konusu oldu.
'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezon çekimlere başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikaye ve karakterlerle, kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!
Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.