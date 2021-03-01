01 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.506 2.32 EURO 8,7560 -2.38
USD 7,2650 -2.15 ALTIN 408,170 -1.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kuruluş Osman’ın temposuna dayanamadı! Yıldız Çağrı Atiksoy hastanelik oldu...

01 Mart 2021 Pazartesi - 12:44 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 12:44

Kuruluş Osman dizisine Malhun Hatun karakteriyle yeni başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy, dizinin temposuna dayanamadığı için rahatsızlanarak hastaneye gitti.


ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, hastanelik oldu. Dizinin dünya standartlarındaki platosuna gider gitmez hemen sahneleri çekilen ve bölümün de yetiştirilmesi gerektiği için bir hayli yoğun çalışan, Atiksoy’un bu yoğunluk sırasında bedensel olarak sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Hastaneye giden oyuncunun bitkin olduğu görüldü.
 
Atiksoy, Ulus’ta bir hastaneden çıkarken kameralar tarafından görüntülendi. Hastanede serum takılan ve kendine geldikten sonra da evine gönderilen Atiksoy, röportaj yapmak için kameraların yanına gitmek yerine arabaya geçmeyi tercih etti.

ETİKETLER

yıldız çağrı atiksoy hastane kuruluş osman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.