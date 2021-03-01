Kuruluş Osman’ın temposuna dayanamadı! Yıldız Çağrı Atiksoy hastanelik oldu...

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, hastanelik oldu. Dizinin dünya standartlarındaki platosuna gider gitmez hemen sahneleri çekilen ve bölümün de yetiştirilmesi gerektiği için bir hayli yoğun çalışan, Atiksoy’un bu yoğunluk sırasında bedensel olarak sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Hastaneye giden oyuncunun bitkin olduğu görüldü.

Atiksoy, Ulus’ta bir hastaneden çıkarken kameralar tarafından görüntülendi. Hastanede serum takılan ve kendine geldikten sonra da evine gönderilen Atiksoy, röportaj yapmak için kameraların yanına gitmek yerine arabaya geçmeyi tercih etti.