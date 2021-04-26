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Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın bebeğini kucağına aldı!
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle gönülleri fetheden Didem Balçın anne oldu.
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle sevilen Didem Balçın bebeğini kucağına aldı. Anne olan Didem Balçın'ın bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.