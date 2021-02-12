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Kuruluş Osman'ın kadrosuna bomba transfer!

12 Şubat 2021 Cuma - 12:10 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 12:10

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 'Malhun Hatun' olarak Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.


Başrollerini Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar) ve Didem Balçın (Selcan) gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi kadrosunu bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile aşk yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisine dahil oldu. Güzel oyuncu ‘Kuruluş Osman’da Malhun Hatun karakterine hayat verecek.
 
 
İkinci sezonunda da büyük ilgi gören dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu.
 
Sevilen oyuncu 'Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Malhun Hatun, dizinin hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen bir karakterdi.

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