Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman ATV yayın akışı 13 Ocak 2021

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Bugün Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları, ATV yayın akışında Kuruş Osman dizisinin göremeyen dizi severler tarafından soruluyor. ATV ekranlarında her çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, 41. Bölüm yerine Beşiktaş A.Ş.-Çaykur Rizespor A.Ş. maçının yayınlanacağını gören dizinin hayranları Bugün Kuruluş Osman neden yok? diye soruyor. İşte Kuruluş Osman ATV yayın akışı…

Kuruluş Osman dizisinin 41. Bölüm fragmanının yayınlanmaması Kuruluş Osman bu akşam var mı, sorularına neden olmuştu. Ertuğrul Beyin ölümünün ardından Kayı obasının yeni beyi olan Osman Bey, son bölümde sefer hazırlıklarını başlatmıştı. Bu hafta ATV yayın akışında dizi yerine Beşiktaş A.Ş.-Çaykur Rizespor maçının yayınlanacağını gören dizinin hayranlar bu kez Bugün Kuruluş Osman neden yok, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? gibi soruları sormaya başladı. İşte dizi hakkında merak edilenler ve ATV yayın akışı…

Bugün Kuruluş Osman neden yok?

Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle Kuruluş Osman dizisi de bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile 20 Ocak Çarşamba günü ekranlarda olacak.

Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Beşiktaş A.Ş.-Çaykur Rizespor A.Ş.

22:45 Akıncı