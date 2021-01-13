Kuruluş Osman bugün, bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman ATV yayın akışı 13 Ocak 2021

Kuruluş Osman dizisinin 41. Bölüm fragmanının yayınlanmaması Kuruluş Osman bu akşam var mı, sorularına neden olmuştu. Ertuğrul Beyin ölümünün ardından Kayı obasının yeni beyi olan Osman Bey, son bölümde sefer hazırlıklarını başlatmıştı. Bu hafta ATV yayın akışında dizi yerine Beşiktaş A.Ş.-Çaykur Rizespor maçının yayınlanacağını gören dizinin hayranlar bu kez Bugün Kuruluş Osman neden yok, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? gibi soruları sormaya başladı. İşte dizi hakkında merak edilenler ve ATV yayın akışı…
Bugün Kuruluş Osman neden yok?
Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle Kuruluş Osman dizisi de bu akşam ekranlara gelmeyecek.
Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile 20 Ocak Çarşamba günü ekranlarda olacak.
Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?
Yeni dönem başlıyor
Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
Dündar Bey ipin ucunda
Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Beşiktaş A.Ş.-Çaykur Rizespor A.Ş.
22:45 Akıncı