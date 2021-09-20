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Kuruçeşme'de 'İki deli'den yüzyılın buluşması!

20 Eylül 2021 Pazartesi - 16:01 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 16:16

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Hande Yener ve Serdar Ortaç performanslarıyla Kuruçeşme’yi salladı.


Sahneye ilk Türk Pop Müziğin kraliçesi Hande Yener çıktı. Özel sahne şovları, hit şarkıları ve iddialı kostümleriyle dikkat çeken Yener, söylediği şarkılarla geceye damga vurdu. Hakan Akkaya imzalı kostüm giyinen Yener, güzelliği ile de göz kamaştırdı. 
 
Konserin ikinci yarısında sahneye çıkan Serdar Ortaç, ‘Mesafe’ şarkısıyla sevenlerini selamladı. ‘Karabiberim, Dansöz, Padişah’ gibi geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, ‘İki Deli’ şarkısında Hande Yener’i sahneye davet etti. 
 
 
İki dev ismin bu özel buluşması binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı ve ‘Yüzyılın buluşması’ yorumları yapıldı. 
 
 
BEBEK VE KRAL!
 
İkili konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serdar Ortaç, Hande Yener’e “Bebek gibisin. Hiç değişmiyorsun.” diye konuştu. Hande Yener ise sözlerine “Sen kralsın” diye başlayarak “Dünyaca ünlü yıldızlar aynı sahnede buluşup büyük şovlara imza atıyorlar. Biz de şimdi aynı sahneyi paylaşıyoruz. İkili  buluşmalardan ortaya çıkan bu büyük enerjiye bayılıyorum” diye konuştu.

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Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri Kuruçeşme Serdar Ortaç Hande Yener
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