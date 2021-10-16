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Kuruçeşme’de Berkay yağmuru!

16 Ekim 2021 Cumartesi - 16:38 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 16:38

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam Berkay, sevenleriyle buluştu.


Kuruçeşme’yi dolduran binlerce müziksever konserin ilk dakikalarında başlayan sağanak yağmura aldırış etmeden konser boyunca Berkay’ın şarkılarına büyük coşkuyla eşlik etti. 
 
 
Hayranlarına geniş repertuvarı ve muhteşem sahne performansı ile unutulmaz bir gece yaşatan Berkay, sahneye ‘İnanırım’ şarkısıyla çıktı. 
 
 
‘Deliler’, ‘İzmirli’, ‘Karnaval’, ‘İki Hece’, ‘Ele İnat’ gibi sevilen şarkılarını söyleyen sanatçı, hiç ara vermeden 2 saat boyunca sahnede kaldı. Yaklaşık 30 şarkı seslendiren Berkay, "Bu yağmurda beni dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim. Şarkılarımı mola vermeden söyleyeceğim" dedi. Ünlü şarkıcı yağan yağmura rağmen hayranlarına muhteşem bir konser verdi. 
 

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Kuruçeşme Demirören Medya Grubu Açıkhava konseri
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