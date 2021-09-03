Kuruçeşme aşk şarkılarıyla ışıldadı

AŞKIN NUR YENGİ VE MEHMET ERDEM AYNI SAHNEDE

Konserin ilerleyen dakikalarında Erdem, sahneyi Aşkın Nur Yengi'ye bıraktı. Ünlü şarkıcı konserine 'Yazık' şarkısıyla başladı. Aşkın Nur Yengi, konseri boyunca 90'lara imzasını atan 'Kara Çiçeğim', 'Yalancı Bahar', 'Ay İnanmıyorum' ve 'Serserim Benim' gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.