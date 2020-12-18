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Kuru kayısı ihracatı Kovid-19'a rağmen yüz güldürdü

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 11:18 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 11:18

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan bu yılın ocak-kasım döneminde 236 milyon 555 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.


Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan  Malatya kayısısında dış satım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen  hız kesmiyor. Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, kentte geçen yılın  ocak-kasım döneminde 89 bin 268 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 227 milyon  757 bin dolar gelir elde edildi. Bu senenin aynı döneminde ise 81 bin 364 ton  ihraç edilerek 236 milyon 555 bin dolar döviz girdisi sağlandı.
 
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Kovid-19'la mücadele verilen süreçte salgına rağmen kuru kayısı  ihracatının devam ettiğini söyledi. Yılın 11 ayında çok önemli bir ihracata imza  attıklarını, 81 bin ton civarındaki kuru kayısı ihracatından 236 milyon dolar  ülke ekonomisine girdi kazandırdıklarını ifade eden Özcan, "Geçen yılın aynı  dönemine göre ihracatta yüzde 4'lük gibi bir düşüş görülse de ihracat gelirinde  yüzde 7'lik bir artış söz konusu. Yıl sonunda ise yaklaşık 90 bin tonluk kuru  kayısı ihracatı gerçekleştirerek 256 milyon dolar gelir elde edeceğimizi tahmin  ediyoruz." diye konuştu.
 
Çin ve Brezilya pazarında hareketlilik
 
Kuru kayısı ihracatında Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa  ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığını, bu ülkeleri ABD'nin takip ettiğini dile  getiren Özcan, ABD pazarında geçen yılın ortalamasına göre kısmi artış  yaşandığını aktardı. Çin ve Brezilya pazarlarında bir hareketlenmenin  gözlendiğine dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:
 
"Kovid-19 pandemisinde Çin ile ilgili sene başında kısmi durağan dönem  yaşadık ama geçen ay Çin'e yaklaşık 450 ton ihracat gerçekleştirdik. Bu ay da  Çin'e ihracat hızlı şekilde devam ediyor. Bu ülkeler dışında Brezilya pazarımız  çok hareketli, Brezilya'ya yaptığımız ihracat rakamları her geçen yıl artış  göstermekte. Bundan sonra bir taraftan mevcut pazarlarımızı koruyarak, pandemiden  sonra önemli fuarlarda yeni ülkelere açılarak, ihracatımızı 100 bin tonun üzerine  taşıyacak 500 milyon dolarlık ihracat hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Kuru  meyve grubunun içine baktığımızda pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatı emin  adımlarla yoluna devam ediyor ve ülkemizin yüzünü güldürüyor."
 
"Çin pazarı bizim için çok önemli"  
 
Çin'e "naturel" diye adlandırılan gün kurusu kayısı çeşidi ihracının  devam ettiğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti: "Çin pazarı bizim için çok önemli, geçen yıl 3 bin 200 ton ihracat  gerçekleştirdik. Pandemiden dolayı bu yıl Çin pazarında durağan dönemler yaşadık,  şu an ihracatımız yeniden hızlandı. 2021 yılında Çin'e ihracatın artarak hızlı  şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çin, son 3 yılda kuru kayısı ihracatında  önemli bir pazara dönüştü."

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