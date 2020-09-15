Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya’nın Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz ile olan fotoğrafını paylaşıp, dizinin ekranlara döneceği sinyalini vermesinin ardından Kurtlar vadisi yeniden başlayacak mı 2020? Sorularının sorulmasına neden oldu.

Kurtlar Vadisi tekrar mı başlıyor, sorusu yoğunluk kazandı. Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya sosyal medya hesabı üzerinden Vadi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına not düştü.

KURTLAR VADİSİ YENİDEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranlara döneceği bir süredir konuşulan Kurtlar Vadisi'nin yayın tarihi açıklandı. Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya sosyal medya hesabında Vadi’nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile bir fotoğrafını paylaştı.

Sarıkaya paylaşımda, “Dostum Necati Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadisi’ni konuştuk” ifadelerini kullandı. Paylaşımın kısa sürede aldığı yorumlar sonrası Sarıkaya paylaşımına “Yıl konusunu espri yaptım arkadaşlar” notunu ekledi.

Kurtlar Vadisi’nin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih bilinmiyor.