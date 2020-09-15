Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?

Kurtlar Vadisi tekrar mı başlıyor, sorusu yoğunluk kazandı. Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya sosyal medya hesabı üzerinden Vadi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına not düştü.
KURTLAR VADİSİ YENİDEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ekranlara döneceği bir süredir konuşulan Kurtlar Vadisi'nin yayın tarihi açıklandı. Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya sosyal medya hesabında Vadi’nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile bir fotoğrafını paylaştı.
Sarıkaya paylaşımda, “Dostum Necati Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadisi’ni konuştuk” ifadelerini kullandı. Paylaşımın kısa sürede aldığı yorumlar sonrası Sarıkaya paylaşımına “Yıl konusunu espri yaptım arkadaşlar” notunu ekledi.
Kurtlar Vadisi’nin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih bilinmiyor.