Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı?

Türk televizyon tarihinin en tartışmalı ve en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi geri dönüyor. Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekranlara gelecek olan dizi şimdiden gündem oldu bile. Başrolünde Necati Şaşmaz'ın olduğu Kurtlar Vadisi dizi ve filmleri konuları ve sahneleriyle yayınlandığı dönemde hep gündemde kaldı. Yeniden başlayacak Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı? İşte Kurtlar Vadisi Kaos hakkında merak edilenler...

Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor. Konuları ve sahneleriyle yayınlandığı dönemde gündem olan ve dizi tarihinde en çok izlenen yapımlardan olan Kurtlar Vadisi, Kaos yapımıyla geri dönüyor. Yıllar önce Kurtlar Vadisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterlerle izleyiciyi etkilemeyi başaran Kurtlar Vadisi bu kez yeni bölümleriyle yeniden ekranlarda olacak. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı? İşte Kurtlar Vadisi Kaos hakkında merak edilenler...

Efsane dizi Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönüş için geri sayıyor. Yayınlandığı dönemde, karakterleri, konusu ile izleyicilere ekranlara bağlayan Kurtlar Vadisi 2021 yılında yeniden ekranlarda olacak. Reyting rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi, geçmişten bu yana popülerliğini hiç kaynetmedi. Yeniden ekrana dönmeye hazırlanan efsane dizi bu sefer Kurtlar Vadisi Kaos ile ekranlarda olacak. Polat Alemdar karakteriyle yıllarca takipçilerinin gönlüne taht kuran Necati Şaşmaz hayranlarına geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti. Kurtlar vadisinin ekranlara döneceğini açıklayan Şaşmaz Şubat ayını işaret etmişti. Şubat ayı yaklaşırken diziyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Sosyal medyada başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un tanıtım videosu da yayınlandı.

Dizinin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşerken Kurtlar Vadisi'nin en eski oyuncularından Erhan Ufak dizi hakkında konuştu. Kurtlar Vadisi oyuncularından Erhan Ufak katıldığı bir yayında "Kurtlar Vadisi bir gün başlayacak inşallah. Çünkü biz orada final yapmadık. Yapımcılar herhangi bir kararı tam olarak vermediler. İnsanları umutsuzluğa götürmek istemem. Ama tam belli olmadı. Eninde sonunda başlayacak." ifadelerini kullandı.

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan 'dan Makedonya'ya hatta Amerika 'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sahneleri ile akıllara kazınan Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi de belli oldu. Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle ekranlara gelecek olan efsane dizi, Show Tv 'de ekran yolculuğuna yeniden başlayağı konuşuluyor.

Kurtlar Vadisi Kaos'un Polat Alemdar karakteriyle gönüllere taht kuran Necati Şaşmaz'ın başrolünde Şubat ayında izleyicisi ile buluşacağı belirtiliyor. Kurtlar Vadisi Kaos'un ilk fragmanının da yayıncı kuruluş tarafından yakın bir zamanda paylaşılması bekleniyor.