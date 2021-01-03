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Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Efsane geri dönüyor! Kanalı ve tarihi belli oldu!

03 Ocak 2021 Pazar - 12:09 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 12:10

Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönüyor. 2021'de Kurtlar Vadisi Kaos fırtınası yaşanacak. Televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin yayın tarihi ve kanalı belli oldu. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda? İşte Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili tüm detaylar...


Kurtlar Vadisi geri dönüyor. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran, sahneleriyle çokça tartışılan ve yayın günü sokakların boşaldığı Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor. Karakterleri, konusu ile bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle ekran macerasına başlayacak. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda? İşte Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili tüm detaylar...
 
 
Efsane dizi Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara dönüyor. Yayınlandığı dönemde, karakterleri, konusu ile izleyicilere ekranlara bağlayan Kurtlar Vadisi 2021 yılında yeniden başlıyor. Reytin rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi, geçmişten bu yana popülerliğini hiç kaynetmedi. Yeniden ekrana dönmeye hazırlanan efsane dizi bu sefer Kurtlar Vadisi Kaos ile ekranlarda olacak. 
 
KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR? 
 
Sahneleri ile akıllara kazınan Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi de belli oldu. Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle ekranlara gelecek olan efsane dizi, Show Tv'de ekran yolculuğuna yeniden başlayacak. 
 
Kurtlar Vadisi Kaos'un Polat Alemdar karakteriyle gönüllere taht kuran Necati Şaşmaz'ın başrolünde Şubat ayında izleyicisi ile buluşacağı belirtiliyor. Kurtlar Vadisi Kaos'un ilk fragmanının da yayıncı kuruluş tarafından yakın bir zamanda paylaşılması bekleniyor. 
 

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