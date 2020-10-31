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Kürtaj yasaklandı! Sokağa döküldüler

DHA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 11:22 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 11:22

Polonya’da başkenti Varşova'da halk, geçen hafta anayasa mahkemesinin aldığı kürtaj yasağına tepki göstermek için sokağa döküldü.


Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkede gerçekleştirilen kusurlu doğumlardaki artış nedeniyle yapılan kürtajların anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Karara karşı çıkan binlerce Polonyalı protesto için başkent Varşova'da sokaklara döküldü.  Protestocular, "Kürtaj yasağına hayır" sloganları attı. Öte yandan Polonya hükümeti ülkede artan koronavirüs vakaları sebebiyle sosyal mesafenin göz ardı edildiği protestoları düzenleyenlere karşı, hukuki işlem yapılacağını açıkladı. 
 

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