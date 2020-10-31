Polonya Anayasa Mahkemesi, ülkede gerçekleştirilen kusurlu doğumlardaki artış nedeniyle yapılan kürtajların anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Karara karşı çıkan binlerce Polonyalı protesto için başkent Varşova'da sokaklara döküldü. Protestocular, "Kürtaj yasağına hayır" sloganları attı. Öte yandan Polonya hükümeti ülkede artan koronavirüs vakaları sebebiyle sosyal mesafenin göz ardı edildiği protestoları düzenleyenlere karşı, hukuki işlem yapılacağını açıkladı.
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Kürtaj yasaklandı! Sokağa döküldüler
DHA | 31 Ekim 2020 Cumartesi - 11:22 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 11:22