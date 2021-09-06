Kürtaj oldu! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Ataşehir ’de yaşayan Ümmühan ve Orhan Acun çifti, geçtiğimiz yıl başlarında üçüncü çocuklarının olacağını öğrendi. Hamileliği 13 haftaya ulaşan Ümmühan Acun, 30 Mart 2020’de muayene için hastane ye gitti. Doktor Asuman S., bebeğin kalp atışının duyulmadığını belirterek ultrason için hastanedeki başka bir doktora gönderdi. Ayrıntılı ultrasonda da bebeğin kalp atışının durduğunun belirlenmesi üzerine kürtaj kararı alındı.

İddiaya göre, kürtajın ardından akşam saatlerinde evine gönderilen Acun kusmaya başladı. Bu sırada kanaması da oluşan Ümmühan Acun’un rahminden bir parça düştü. Parçaya bakıp inceleyen Acun, bunun cenin olduğunu görünce dehşete kapıldı. Hemen eşini arayarak yardım istedi. Ümmühan Acun ile eşi, kürtaj işlemini gerçekleştiren hastaneyi aradı. İddiaya göre, hastane yönetimi, rahimden düşenin cenin değil kan pıhtısı olduğunu, rahatsızlığı varsa hastaneye gelmesi gerektiğini söyledi.

‘HASTANE VE DOKTOR KUSURLU’

Ümmühan Acun, avukatı Merve Uçanok aracılığıyla, İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi’nde hastane ve doktor Asuman S. hakkında dava açtı. Ümmühan Acun’a hastanenin bir ambulans bile göndermediğini dava dilekçesinde belirten avukat Merve Uçanok, “Olayın ardından yapılan incelemelerde Adli Tıp uzmanı rahimden düşen cismin fetüs olduğunu teyit etmiştir. Fetüsün 5-6 santimetre boyunda, 50 ila 100 gram olduğu, kolları ve bacaklarının oluştuğu ancak cinsiyetinin belli olmadığı ifade edilmiştir. Davalı hastane doktorları tarafından gerçekleşen kusurlu işlem yüzünden Ümmühan Acun, evinde yalnız başına kalmış iken rahminden ölü cenin düşmüştür” ifadelerini kullandı.

TRAVMA YAŞADI

Ölümden dönen Ümmühan Acun’un maddi ve manevi zarara uğradığını dilekçesinde anlatan Avukat Merve Uçanok, “Ümmühan Acun, eşi evde olmadığı için bir yandan canının derdine düşmüş, diğer taraftan da evde bulunan iki çocuğunun olayı görmesini engellemeye çalışmıştır. Bu travmatik olay nedeniyle Ümmühan Acun, bir daha çocuk sahibi olmayı denemekten korkmaktadır. Bedenindeki zararın giderilmesi için tedavi olmak ve ilaç kullanmak zorunda kalmıştır. Tüm bu nedenlerle 50 bin lira manevi, bin 755 lira da maddi tazminatın davalı hastane yönetiminden ve doktordan tahsilini istiyoruz” dedi. (Hürriyet)