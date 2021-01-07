Kurslar ne zaman açılacak? Kurslar açılacak mı? Dershaneler, sürücü kursları, özel kurslar 2021...

Dershaneler, Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, ehliyet kursları hakkındaki araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Kurslar açılacak mı? Kurslar ne zaman açılacak? soruların neredeyse günün her saati sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlatılmasına karar verilince, dershaneler, ehliyet kursları, özel eğitim kursları ne zaman açılacak, diye sorulmaya başladı.

Kurslar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde ara verildiği ve eğitim öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etme kararının alındığı hatırlatılarak, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu da dikkate alınarak hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021'den itibaren yüz yüze başlanacak, denildi.

Kurslar ne zaman açılacak?

Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek.

Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları MEB tarafından yapılacak açıklamaya kadar açılmayacak.

Dershaneler açılıyor mu? (özel öğretim kurumları)

MEB'in 81 ile gönderdiği yazı ile çeşitli özel öğretim kurumlarının yüz yüze eğitime geçecekleri yer aldı. Dershaneleri de içinde barındıran kara ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlar eğitimlerine yüz yüze devam edebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yüz yüze eğitim ile ilgili yazıda, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Buna göre, özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin 4 Ocak’tan itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabilecekler. Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat’ta başlanması planlanıyor.