Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Kürşat Ayvatoğlu'nun arkadaşları, kullandıklarının kokain olduğunu ve kendilerine Ayvatoğlu tarafından temin edildiğini açıklamasıyla Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı.

Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, Kastamonu ve İzmir 'de diğer kişileri de yakaladı.

Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI "PUDRA ŞEKERİ" HABERİNİ YALANLADI