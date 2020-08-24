24 Ağustos 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.108 -0.13 EURO 8,7070 0.79
USD 7,3780 0.57 ALTIN 457,900 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Küresel havacılık devlerine kompozit parça ihracı

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:37 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 17:37

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (Başkent OSB) faaliyetlerini sürdüren ve Airbus gibi havacılık ve savunma sanayisi alanındaki küresel markaların kompozit parçalarını üreten bir firmayı ziyaret etti.


Bakan Varank, Epsilon Kompozit Teknolojileri ve Savunma AŞ'yi ziyareti  sırasında firma yetkililerinden bilgi aldı, üretim alanını inceledi. Üretimi devam eden helikopter kapısına perçin çakan Varank, daha sonra  AA muhabirine açıklamalarda bulundu.  Başkent OSB'nin temelinin 2003 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan tarafından atıldığını hatırlatan Varank, bugün OSB'de 303 firmanın  faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.
OSB'de faaliyet gösteren Epsilon firmasının yüksek teknolojili üretim  kabiliyetine sahip olduğunu belirten Varank, "Kompozit, geleceğin teknolojisi.  Çok hafif ama aynı zamanda çok sağlam malzemeleri kompozitten üretebiliyorsunuz."  diye konuştu.
 
Varank, Türkiye'de havacılık, uzay ve savunma sanayisindeki  gelişmelerle bu tür kabiliyetlerin paralel olarak gelişmesine de dikkati çekerek,  "Burada hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz hem de büyük bir ihracat  yapılıyor. Firma, Airbus gibi dünya havacılık devi firmaların bazı kritik  parçalarında dünyada tek üretici konumunda." ifadesini kullandı.
 
 
 "Kilogram başına ihracat değeri 4 bin 500 dolar"
 
 Varank, firmanın cirosunun büyük bir bölümünü ihracattan elde ettiğini  belirterek, "2019 rakamlarına göre 20 milyon dolarlık cironun yüzde 90'lık kısmı  ihracattan elde ediliyor. Dolayısıyla firma, ihracata çalışıyor ve kilogram  başına ihracat değeri 4 bin 500 doları bulan yüksek kalitede ve katma değerli  ürünler üretebiliyor." dedi. Firmanın TUSAŞ, Baykar ve Aselsan gibi yerli savunma sanayi  firmalarına da üretim yaptığını anlatan Varank, şunları kaydetti:  "Kompozit ham maddesinin üretimiyle ilgili de Türkiye'de büyük  yatırımlar var. Gerek bu ham maddeyi yurt içinde üretenler gerekse ham maddeyi  işleyip nitelikli malzemeye dönüştüren firmalar Türkiye'nin gelecek dönem ekonomi  planlamalarında ve üretim faaliyetlerinde önemli yer tutacak."
 
  Spor malzemelerinde de kullanılıyor
 
  Varank, kompozit malzemelerin farklı kullanım alanları olduğuna da  işaret ederek, şöyle devam etti:
  "Kompozit, hafif ama sağlam olması sebebiyle birçok üründe  kullanılabiliyor. Havacılık ve savunma sanayinin yanında, oltadan kayak  malzemelerine kadar birçok spor malzemesi de kompozitten yapılıyor. Firmanın  uluslararası markalarla da görüşmeleri var. Türkiye'ye yatırım çekmek, üretim ve  ihracat kapasitesini artırmak adına görüşmeler devam ediyor."
 
  Firma bazı parçaların tek tedarikçisi
 
  Havacılık, uzay ve savunma sanayisinde kompozit parça imalat ve montaj  alanında faaliyet gösteren Epsilon Kompozit,  Airbus, Bell Helikopter-Amerika,  KAI-Kore, Baykar, TAI ve Aselsan'a helikopter, uçak, deniz ve kara araçları  kompozit parça ve montaj ürünü sağlıyor. Ar-Ge merkezi de olan firma, uluslararası imalat, tedarik zinciri ve  organizasyon standartlarında üretim gerçekleştirirken, dünya havacılık devi  şirketlerin ihtiyaç duyduğu bazı parçaların tek tedarikçisi konumunda bulunuyor. Firma, kompozit parça imalat sektöründe TUSAŞ dışında doğrudan yurt  dışıyla çalışan ve offset dışı iş almayı başarmış tek özel firma özelliğine  sahip.
 
  
 

ETİKETLER

Bakan Varank kompozit madde
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.