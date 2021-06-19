Kurbanlık koyun koç fiyatları 2021! Büyükbaş, küçükbaş canlı kurbanlık fiyatları ne kadar, vekalet kurban fiyatları belli oldu mu?

2021 kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı’na sayılı gün araştırılmaya başlandı. Büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatı ile vekalet kurban fiyatı ne kadar, sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Diyanet’in sayfasına giriyor. İşte Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ile Diyanet tarafından belirlenen vekalet kuranlık fiyatları…

Kurban fiyatları 2021 merak edilen konuların başında geliyor. Kurban Bayramı arifesi bu yıl 19 Temmuz'da denk geliyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 2021 yılında Diyanet tarafından verilen vekalet kurban fiyatları ile büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını sorguluyor.

VEKALET KURBANLIK FİYATLARI!

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kurban ibadetinin Allah'a yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu söyledi.

Kurbanın, imkanlar ve inanılan değerler uğruna feda edebilme erdemi kazandıran büyük bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, "İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır." diye konuştu.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR, BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATI?

Amasyalı besici Hüseyin Yurtsever pandemi dolayısıyla fiyatların geçen seneye oranla arttığını ama kesimi kendilerinin yaparak vatandaşların cebine katkı sağlayıp bunu yansıtmamaya çalıştıklarını belirtti.

Yurtsever, "Yem ve saman fiyatlarının arması ile kurbanlıklarda geçen seneye oranla fark var. 80 liraya aldığımız yem şuan 130 lira et fiyatlarında da corona virüs dolayısıyla artış oldu" ifadelerini kullandı.

Yurtsever "Geçen yıl 8 bin lira 9 bin liraya sattığımı büyük hayvanımız bu yıl 10 bin lira 11 liraya veriyoruz. Ahırımızda 400 kilo hayvan da var 800 kilo hayvan da var. Yani 10 bin liraya hayvanlarımız var, bir araba fiyatına da hayvanlarımız var" diye konuştu.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arife: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.



Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmakta