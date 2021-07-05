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Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı

AA |  05 Temmuz 2021 Pazartesi - 2:04 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 2:04

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.


Büyükbaş hayvanların kente getirilmesine izin verilmeye başlandığı  günün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu girişleri  Mecidiye gişeleri denetim noktasında, Kuzey Marmara Otoyolu çıkış gişeleri ve  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince  kontroller sıklaştırıldı.
 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, zabıta ekipleri ve İstanbul Emniyet  Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde çeşitli illerden kente  getirilen kurbanlıkları taşıyan araçlar durduruldu. Ekipler, kurbanlıkların  pasaportları, küpeleri ve Avrupa yakasına götürülecek olanlarda şap hastalığı  bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporlarını inceledi.
 
Kente giriş yapan araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların  hastalık ve belge kontrolleri yapılarak uygunsuz hayvanların girişine izin  verilmeyecek.
 
Kurbanlıkların İstanbul'a getirilmeye başladığı gecenin ilk  saatlerinde denetlenen hayvanların gerekli sağlık raporları ve belgelere sahip  oldukları belirlendi.
 
"İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişleri başladı"
 
Mecidiye gişelerindeki denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman  Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaptığı açıklamada, kurbanlıkların İstanbul’a  getirilmeye başlandığını söyledi.
 
Kente getirilen hayvanların denetimlerini gerçekleştirdiklerini ifade  eden Karaca, şunları kaydetti:
 
"Kovid-19 gölgesinde ikinci bayramımızı yaşıyoruz. Biz bütün  önlemlerimizi İstanbul için aldık. Hem yol kontrolleri hem de pazar yerleri ve  kesim noktalarıyla ilgili bütün önlemlerimizi aldık. Bugün İstanbul’a kurbanlık  hayvanların girişleri başladı. Burada yol kontrollerinde hayvanların sağlık  raporu var mı, hayvanların kulak küpeleri uyumlu mu, pasaportları var mı,  Trakya'ya geçişlerde şap hastalığı için kan analizleri lazım, Trakya'ya geçiş  sertifikası var mı, yok mu ona da bakıyoruz. Anadolu yakası için geçiş  sertifikası istemiyoruz."
 
Kurbanlık havyan getiren araçların plaka sisteminden, gitmeleri  gereken yere gidip gitmediklerini takip ettiklerini söyleyen Karaca, "Hem  Kovid-19 açısından hem de hayvan sağlığı açısından bütün önlemlerimizi aldık.  Satış ve kesim yerlerinde de bütün önlemler alındı. Yol kontrollerinde jandarma,  zabıta ve emniyet müdürlüğümüzle beraber görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan  istirhamımız, park, bahçe ve sokaklarda kesim yapmamalarıdır. Sadece  Valiliğimizce belirlenen satış yerlerinden kurbanlarını almaları, kesim  yerlerinde kesim yapmalarını istiyoruz." dedi.
 
Kurban sayısıyla ilgili bir sıkıntı beklemediklerini belirten Karaca,  geçen yıl İstanbul’a 70 bin büyük ve küçükbaş hayvan getirildiğini ifade ederek  şöyle konuştu:
 
"Yine aynı rakamları bekliyoruz. Yaptığımız analizlerde gerek İstanbul  içerisinde yetiştirilen hayvanlar gerek Trakya bölgesinden gelecek ve Anadolu'dan  gelecek hayvanları hesapladığımızda herhangi bir kurbanlık problemi  yaşamayacağımız çok net bir şekilde ortada. Onunla ilgili Bakanlığımız da bütün  önlemleri aldı."
 
Amasya’dan 26 büyükbaş havyan getiren Durmuş Çakal, ekim ayından beri  kurban için hayvanları beslediklerini, getirdikleri hayvanları satarak geri  dönmeyi istediklerini söyledi.
 
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelinde izinli  satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca 39 ilçede tam zamanlı veteriner  hekim görevlendirildiği öğrenildi.
 
Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "Haysag" ve  "Türkvet" adlı mobil telefon uygulamaları sayesinde vatandaşlara satın aldıkları  hayvana ait bilgileri takip edebilme, bildirim ve şikayetlerini anlık olarak  iletme imkanı sunuldu.
 

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Kurban Bayramı kurban İstanbul
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