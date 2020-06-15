Kurbanlık fiyatları el yakacak! Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban kesimleri nasıl yapılacak?

Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre olmasına rağmen, hazırlıkları şimdiden başladı. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle çoğu ilde kurban pazarları kurulmaya başladı. Bu yıl corona önlemleri altında yapılacak pazarlıklar öncesi vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor. Bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında yüzde 20 ila 30 arasında artış bekleniyor. Peki, 2020 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Normalleşmede kurban kesimleri nasıl yapılacak? İşte küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatları...

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Çoğu şehirde kurban pazarları sıkı corona virüs önlemleri altında kuruldu. Bayrama 2 aydan az bir süre olmasına rağmen, pek çok kişi de kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında yüzde 20 ile 30 arasında artış bekleniyor. Peki, Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2020 Kurbanlık satış fiyatları ne kadar oldu? Canlı hayvan kilo fiyatı ne kadar oldu? Normalleşmede kurban kesimleri nasıl yapılacak? İşte küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatları...

Antalya Kırmızı Et üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, bu yıl Kurban Bayramı'nı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gölgesinde karşılayacaklarını söyledi. Ayhan, kurbanlık piyasasında netleşmeye başlayan fiyatlar ve kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenlerin yanı sıra, virüse karşı alınması gereken önlemler noktasında uyarılarda bulundu.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İlhan Ayhan, Antalya 'da artık gerek besihanelerde gerek hayvan üretim yerlerinde satışların yavaş yavaş hız kazanmaya başladığını söyledi. Her kurban bayramında, il dışından gelenlerle birlikte Antalya'da ortalama 7 bin hayvan satıldığını belirten İlhan Ayhan, bu yıl geçen yıla oranla fiyatlarda artış olduğuna dikkati çekti. Ayhan, "Girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle bu yıl kurbanlık fiyatları yüzde 20 ile 30 arasında artış gösteriyor" dedi.

KURBAN KESİMLERİ NASIL YAPILACAK?

İlhan Ayhan, öncelikle kurban kesim alanlarında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, pandeminin Kurban Bayramında da etkisini devam ettirmesi durumunda yapılması gerekenlerle ilgili de uyarıda bulundu. Salgının etkisinin azalması durumunda önemli bir sıkıntı yaşanmayacağını, yine de kalabalık ortamı seven virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak için yığılmalara meydan verilmemesi gerektiğini aktaran Ayhan, Salgın etkisini devam ettirirse kesimlerin 3 güne yayılması gerekebilir. Zaten ilk gün kesilecek diye bir şart da yok. Bizler hayvanlarımızı satarken alıcılara kesim günü ve saatiyle ilgili bilgi veriyoruz. Bu saatlere uyulursa herhangi bir izdiham yaşanmaz ve virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırabiliriz. Ama kurbanın kesiminden saatler önce vatandaşlarımız kurban kesim alanlarına yığılma yaparsa virüsün yayılma riskini artırırız. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyor ve öneriyorum" diye konuştu.